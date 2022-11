வங்கியில் பணி செய்ய வாய்ப்பு.. என்ஜினியரீங், டிகிரி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். கைநிறைய சம்பளம்

Jobs

oi-Nantha Kumar R

டெல்லி: வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் (ஐபிபிஎஸ்) சார்பில் பல்வேறு பிரிவுகளில் மொத்தம் ஏராளமான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. கைநிறைய சம்பளம் கிடைக்கும் இந்த பணிக்கு என்ஜினீயரிங் முடித்தவர்களும், டிகிரி, சட்டப்படிப்பை முடித்தவர்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பம் செய்யலாம்.

இந்தியாவின் பல்வேறு வங்கிகளுக்கு ஆட்சேர்ப்பு பணியை வங்கி பணியாளர் தேர்வு நிறுவனம் (IBPS or ஐபிபிஎஸ்) மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் தான் ஐபிபிஎஸ் சார்பில் புதிய அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் தொகுத்து இந்த செய்தியில் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் படித்து அறிந்து பணிக்கு விண்ணப்பம் செய்து பயன்பெறலாம். இந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரம் வருமாறு:

English summary

The Bank Staff Selection Board (IBPS) is going to fill up a large number of vacancies in various categories. Anyone who has completed engineering, degree or law degree can apply for this job which offers a generous salary.