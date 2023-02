தேர்வு கிடையாது.. இஸ்ரோவில் பணி செய்ய ஆசையா? அதுவும் திருநெல்வேலியில்.. சூப்பர் வாய்ப்பு!

திருநெல்வேலி மாவட்டம் இஸ்ரோ ப்ரொபல்ஷன் வளாகத்தில் காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

சென்னை: இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோவின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் அருகே மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோ உந்தும வளாகத்தில் (ISro Propulsion Complex) காலியாக உள்ள பல்வேறு பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. தேர்வு எதுவுமின்றி வெறும் நேர்க்காணல் முறையில் தான் இந்த பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. என்ஜினீயரிங் மற்றும் டிகிரி முடித்தவர்கள் நேர்க்காணலில் பங்கேற்பதன் மூலம் இந்த பணியை பெற முடியும்.

இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் இஸ்ரோவின் கட்டுப்பாட்டில் தமிழ்நாட்டில் திருநெல்வேலி மாவட்டம் ராதாபுரம் அருகே மகேந்திரகிரியில் இஸ்ரோ உந்தும வளாகம் (ISro Propulsion Complex) செயல்பட்டு வருகிறது.

இங்கு பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. திரவ எரிபொருள், கிரையோனிக் என்ஜின் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் தான் திருநெல்வேலி மாவட்டம் மகேந்திரகிரியில் அமைந்துள்ள இஸ்ரோ உந்தும வளாகத்தில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

Indian Space Research Organization (ISRO) has issued a notification to fill various vacancies in ISRO Propulsion Complex at Mahendragiri near Radhapuram in Tirunelveli district in Tamil Nadu. These posts will be filled only through interview without any selection. Engineering and degree completion candidates can get this job by participating in the interview.