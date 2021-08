டிஎன்பிஎஸ்சி புதிய அறிவிப்பு.. 1.77 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம்.. தமிழக அரசு வேலை.. முழு விவரம் உள்ளே!

Jobs

oi-Velmurugan P

சென்னை: தமிழ்நாடு பொது சேவையில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள வழக்குத் துறையில் 50 உதவி அரசு வழக்குரைஞர், கிரேடு- II பணியிடங்களுக்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது,

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் இதற்கான அறிவிப்பினை வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தம் 50 காலியிடங்கள் உள்ளன.24.09.2021க்குள் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கம்போது ஆதார் எண்ணுடன் இணைத்து ஒரு முறை பதிவினை கட்டாயம் விண்ணப்பதாரர்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். ஒருமுறை டிஎன்பிஎஸ்சி இணையத்தில் பதிவு செய்தால் ஐந்து வருடங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி தளத்தில் வேலைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

