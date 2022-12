ரூ.25,000-ரூ.2 லட்சம் ஊதியம்..மத்திய அரசு பள்ளியில் 13,404 காலிப்பணியிடம்.. யாருக்கெல்லாம் வாய்ப்பு?

Jobs

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: மத்திய அரசின் கேந்திரியா வித்யாலயா சங்கதன் பள்ளியில் காலியாக உள்ள 13,404 பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தகுதி மற்றும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பம் செய்வதன் மூலம் மாதம் ரூ.25 ஆயிரம் முதல் ரூ.2 லட்சம் வரை சம்பளத்தில் வேலை பெற முடியும்.

மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தின் கட்டுப்பாட்டில் கேந்திரியா வித்யாலயா சங்கதன் (Kendriya Vidyalaya Sangathan) செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஏராளமான பணிகள் காலியாக உள்ள

இந்த பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்புகள் தற்போது வெளியாகி உள்ளன. அந்த அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Central Government Kendriya Vidyalaya Sangathan School has released a notification to fill 13,404 vacancies. Eligible and willing candidates can apply for a job with a salary of Rs.25 thousand to Rs.2 lakh per month.