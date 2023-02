மாத ஊதியம் ரூ.16,000 டூ ரூ.52,000.. தேர்வும், நேர்க்காணலும் இல்லை..எம்ஆர்பியில் சூப்பர் வேலை! ரெடியா?

மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.

சென்னை: மருத்துவ பணியாளர் தேர்வு வாரியம் சார்பில் தமிழ்நாட்டில் காலியாக உள்ள 335 தியேட்டர் அசிஸ்டென்ட் பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. இந்த பணிக்கு தேர்வு மற்றும் நேர்க்காணல் என்பது இல்லை. விண்ணப்பம் செய்யும் நபர்கள் பணிக்கு தேர்வாகும் நிலையில் அவர்களுக்கு மாதம் ரூ. ரூ.16,600 முதல் ரூ.52,400 வரை சம்பளம் வழங்கப்படும்.

தமிழ்நாடு அரசின் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறையில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு பணியை மருத்துவம பணியாளர் தேர்வு வாரியம் (Medical Service Recruitment Board or MRB) மேற்கொண்டு வருகிறது. இதன் அலுவலகம் சென்னை தேனாம்பேட்டை அண்ணா சாலையில் இயங்கி வருகிறது.

இந்த வாரியம் சார்பில் தற்போது தியேட்டர் அசிஸ்டென்ட் பணியை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இந்த பணி தொடர்பான அறிவிப்பின் முக்கிய விபரங்கள் வருமாறு:

The Medical Services Recruitment Board has released a notification to fill 335 Theater Assistant vacancies in Tamil Nadu. There is no selection and interview for this job. The applicants will be paid Rs. Salary will be Rs.16,600 to Rs.52,400.