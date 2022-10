Deepavali memes: தீபாவளிக்கு ஒரே செலவுதான்.. கிருஷ்ணர் பேசாம நரகாசூரனை மன்னிச்சு விட்ருக்கலாமோ

Memes

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குகிறது. பண்டிகையை கொண்டாட பலரும் தயாராகி வருகின்றனர். புத்தாடை வாங்குவது தொடங்கி பட்டாசு, பலகாரம் என செலவுகள் வரிசை கட்டி நிற்கின்றன. பலரும் போனஸ் பணத்தை எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். இந்த நிலையில்தான் பட்டாசு வெடிக்க நேரக்கட்டுப்பாடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பலரும் தங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை மீம்ஸ் ஆக பதிவிட்டு வருகின்றனர். பண்டிகை கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் தீபாவளி மீம்ஸ்களை ரசித்து சிரியுங்கள் உங்கள் அன்பானவர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களுடன் அனுப்பி வையுங்கள்.

நரகாசூரன் சம்ஹாரம் செய்யப்பட்ட நாளைத்தான் தீபாவளி பண்டிகையாக கொண்டாடுகிறோம். நரகனை சம்ஹாரம் செய்த நாளானதால், நரக சதுர்த்தசி என்றும் தீபாவளி அழைக்கப்படுகிறது. தனது தாயினால் மரணம் நேர வேண்டும் என்று பிரம்மாவிடம் நரகாசூரன் வேண்டிக்கொள்ள அந்த வரத்தை கொடுத்தார் பிரம்மா. ஆணவத்தில் ஆடிய நரகாசூரனை சத்யபாமா மூலம் வதம் செய்தார் கிருஷ்ணர் என்கிறது புராண கதை.

தீபாவளிக்கு அப்பா, அம்மாவின் பர்ஸ் பணம் முழுவதும் காலியாகும் அளவிற்கு செலவுகள் வரிசை கட்டி நிற்கும். புத்தாடை வாங்கும் போதே போட்ட பட்ஜெட் தாண்டிவிடும். பட்டாசு, பலகாரம், உறவினர் வீடுகளுக்கு செல்லும் செலவு, குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும் தீபாவளி காசு என சேர்த்து வைத்த பணம் முழுவதும் செலவாகி விடும். தீபாவளி முடிந்த பின்னர் அடுத்த பல நாட்களை நகர்த்துவதற்கு கையில் காசு தேவைப்படும். தீபாவளி செலவுகள், போனஸ், பட்டாசு வாங்கி வெடிப்பது போன்றவைகளை வைத்து மீம்ஸ் பதிவிட்டுள்ளனர் நெட்டிசன்கள். சில சுவாரஸ்ய மீம்ஸ்களை பார்க்கலாம்.

English summary

To celebrate the auspicious festival of Deepavali, here are some fun-filled memes that you can share with your loved ones to make them laugh