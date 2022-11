ஸ்லைஸ் ஜூஸ் குடிக்கிறியா? இல்ல வேணாம் தங்கச்சி! கேரள ’ஸ்லைஸ் சேலஞ்ச்’! இணையத்தை கலக்கும் மீம்ஸ்கள்!

Memes

சென்னை : கேரள மாநிலத்தில் காதலனை காதலி விஷம் கொடுத்து கொலை செய்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்நிலையில் அந்த சம்பவத்தை வைத்து இணைய தளங்களில் மீம்களும் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

காதலன் ஷாரோன் ராஜை கொலை செய்வதற்கு முன்னதாக காதலி கீரிஷ்மா, ஜூஸில் விஷம் கலந்து பத்து முறை சேலஞ்ச் செய்ததும். மூன்று மாதமாக கொலைக்கு ஒத்திகை பார்த்ததும் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. தற்போது கீரிஷ்மா சிறையில் கம்பி எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்.

இது போதாது என்று கேரளாவில் மாணவி ஒருவர் ஸ்லைஸ் பாட்டிலை எடுத்துக்கொண்டு ஒவ்வொரு மாணவராக சென்று வேண்டுமா என கேட்க மாணவர்கள் தெறித்து ஓடினர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெகுவாக பகிரப்பட்டது. இந்த நிலையில் கேரள கொலை சம்பவத்தை மையமாக வைத்து இணையதளங்களில் ஏராளமான மீம்ஸ்கள் உலா வருகின்றன.

1. என்ன ஸ்லைஸ் பாட்டிலோட வந்துருக்க?

2.ஸ்லைஸ் மட்டும் வேண்டாம் தேவி!

3.இல்ல வேணாம் தங்கச்சி..!

4.கொஞ்சம் மேங்கோ ஜூஸ் குடி 5.நான் கேரளா ஜூஸ் வீடியோ பாத்துட்டேன்!

