கரண்ட் கட்.. செந்தில் பாலாஜி சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை.. குபீருன்னு குவிந்த அணில் மீம்ஸ்!

சென்னை: திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு அடிக்கடி மின் வெட்டு பிரச்சினை ஏற்பட, அணில்கள் கரண்ட் கம்பியில் தாவி சேதம் ஏற்படுத்துவதும் ஒரு காரணம் என்று மின் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி சொன்னாலும் சொன்னார், சமூக வலைத்தளங்கள் முழுக்க மீம்களால் நிரம்பி வழிகிறது.

அணில்தான் காரணம் என்று கூறியதை நம்பி, அனில் கும்ப்ளேவை சிலர் தாக்கிவிட்டனர் என்று கூறி மீம் போட்டு, அவர், ஒருமுறை, தலையில் கட்டுப் போட்டு விளையாடிய போட்டோவைக் கூட இப்போது வைரலாக்கிவிட்டனர் நெட்டிசன்கள்.

அணில்கள் சேதம் ஏற்படுத்துவது உலகம் முழுக்க உள்ள நடைமுறைதான். ஆனால், ஏன் கடந்த 30 நாட்களாக மட்டும் அணில்கள் தமிழகத்தை குறி வைத்து தாக்குகின்றன எனக் கேட்டு குமுறல் மீம்களை போட்டு வருகிறார்கள்.

அணில்கள் மூலம் மின்தடை ஏற்படும்- ராமதாஸுக்கு போட்டோ ஆதாரங்களுடன் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி பதிலடி!

Anil Memes in Tamil: Electricity minister Senthil Balaji said that squirrels jumping on power lines were one of the reasons for the frequent power outages after the DMK came to power, this leads full of memes.