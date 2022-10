"வாட்ஸ் -ஆப்ல பிரச்சனைனா என்ன போட்டு அடிச்சா சரியாகிவிடுமானே” கலகல மீம்ஸ்

Memes

oi-V Vasanthi

சென்னை: தற்போது வாட்ஸ் ஆப் சேவை முடங்கி இருக்கிறது இது பல்வேறு தரப்பு மக்களையும் அதிகமாக பாதித்து இருக்கிறது.

இந்த நேரத்தில் வாட்ஸ் அப்பை பற்றி பல்வேறு விதமான மீம்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் பகிர்ந்து வரப்படுகிறது.

வாட்ஸ் ஆப் முடங்கியது தெரியாமல் பலர் போனை சுவிட்ச் ஆப் செய்து எடுத்ததை குறித்தும் சுவாரசியமாக பரவி வரும் மீம்ஸ்கள் அனைவருடைய கவனத்தையும் ஈர்த்து வருகிறது.

English summary

Currently WhatsApp service is disabled and it is affecting many people from different walks of life. At this time, various memes about WhatsApp are being shared on social media. The memes that are spreading interestingly about many people switching off their phones without knowing that WhatsApp is disabled are attracting everyone's attention.