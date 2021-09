ஆர்சிபி தத்தளிக்கும் போது.. டக் அவுட்டில் 'தனி கேம் ஆடிய' ஜேமிசன்.. யார் அந்த பெண்? வைரலாகும் மீம்ஸ்

Memes

oi-Veerakumar

அபுதாபி: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் மற்றும் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் இடையே நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் போட்டி தொடர்பாக மீம்ஸ் கொடி கட்டி பறக்கின்றன.

அதிலும் குறிப்பாக, ஆர்சிபி பவுலர் கைல் ஜேமிசன், தனது அணியின் மசாஜ் தெரபிஸ்ட்டை பார்த்து விட்ட லுக் ஹாட் ஆப் தி டவுன் என்பதை போல வைரலாக சுற்றி வருகிறது.

நேற்று ஆர்சிபி 92 ரன்களில் ஆல் அவுட்டான நிலையில், 10 ஓவர்களில் கொல்கத்தா அந்த இலங்கை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக சேஸ் செய்து அசத்தியது. ஆர்சிபி நேற்று ப்ளூ ஜெர்சியில் ஆடியது. ஏற்கனவே ரெகுலரான சிவப்பு ஜெர்சி போக, பச்சை நிறத்திலும் ஆர்சிபிக்கு ஒரு ஜெர்சி உண்டு. ஆனால் எத்தனை ஜெர்சியில் வந்தாலும், வெற்றி பெறமாட்டேங்கிறார்களே என்றும் மீம்ஸ் சுற்றி வருகிறது.

3 ரன்னில் நடையை கட்டிய தோனி.. மும்பையை சுருட்டிய சிஎஸ்கே.. கலந்துகட்டி கலக்கும் மீம்ஸ்

English summary

RCB memes: The Royal Challengers Bangalore and Kolkata Knight Riders memes going viral on social media. RCB pacer Kyle Jamieson was seen smiling looking at the team's massage therapist Navnita Gautam.