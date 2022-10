'சூப்பர்மேன்' ஷர்துல்.. 'வடசென்னை தனுஷ்' சஞ்சு சாம்சன்.. போராடிய இந்திய அணி.. டாப் மீம்ஸ் இதோ!

Memes

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: தென் ஆப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி தோல்வியடைந்த வைத்து ரசிகர்களால் பல மீம்ஸ்கள் போடப்பட்டு வருகின்றன.

இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா அணி 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்றது. முதலில் பேட்டிங் ஆடிய தென் ஆப்பிரிக்கா அணியில் டேவிட் மில்லர் மற்றும் கிளாசன் அதிரடியால் 40 ஓவர்களுக்கு 249 ரன்கள் விளாசியது.

இதனைத்தொடர்ந்து 250 ரன்களுடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடக்கத்தில் முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்ததோடு, அதிக டாட் பால்களையும் விளையாடியது. இறுதி நேரத்தில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடியாக விளையாடியும் 240 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து தோல்வியை சந்தித்தது. இருந்தாலும் கடைசி வரை போராடிய சஞ்சு சாம்சன்63 பந்துகளில் 86 ரன்கள் குவித்தார்.

8 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்த அவமானம், தோல்வி, விமர்சனம்.. அத்தனையும் கடந்து ரசிகர்களை வென்ற சஞ்சு சாம்சன்!

English summary

Many memes are being posted by the fans regarding the defeat of the Indian team in the first ODI against South Africa.