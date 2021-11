News

oi-Vishnupriya R

காரமடை: மருதூரில் ஜாமீனில் வெளிவந்த போக்சோ குற்றவாளிக்கு மர்ம நபர் ஒருவர் கத்தியால் குத்திய சம்பவம் குறித்த வீடியோ வைரலாகி வருகிறது.

17 வயது சிறுமியிடம் ஆசை வார்த்தை கூறி பாலியல் பலாத்காரம்.. ஜாமீனில் வந்த நபருக்கு கத்திக் குத்து

கோவை மாவட்டம், காரமடையை அடுத்துள்ள வெள்ளியங்காடு பனப்பாளையம் பகுதியை சேர்ந்த 17 வயது சிறுமி. இவர் மருதூரில் உள்ள தனியார் டிபார்மெண்டல் ஸ்டோரில் பணிபுரிந்து வந்தார்.

அந்த கடையின் உரிமையாளரான பிரின்ஸ் ( 48 ) சிறுமியிடம் திருமணம் செய்வதாக ஆசைவார்த்தை கூறி கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு பல்வேறு இடங்களுக்கும் அழைத்துச் சென்று பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளார்.

48 years old man who was in bail stabbed by unknown in Coimbatore as he gives sexual assault to 17 years old girl.