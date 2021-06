அனைவருக்குமானவர் கலைஞர்... திமுக வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை கொண்டாடிய கருணாநிதி பிறந்தநாள்

Abu Dhabi

oi-Jeyalakshmi C

அபுதாபி: திமுக வெளிநாடு வாழ் தமிழர் நலத்துறை அபுதாபி தளபதி பேரவை நடத்திய முத்தமிழறிஞர் டாக்டர்.கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களின் 98வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு 26-06-2021 ஞாயிறு அன்று அனைவருக்குமானவர் கலைஞர் என்ற தலைப்பில் சிறப்புக் காணொளி கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.

இந்த கருத்தரங்கத்தில் சிறப்பு அழைப்பாளராக வழக்குரைஞர் சே.மெ.மதிவதினி மகளிர் பாசறை மாநில அமைப்பாளர் தலைமை கழக சொற்பொழிவாளர் திராவிடர் கழகம் அவர்கள் சிறப்புரையாற்றினார்.

இந்நிகழ்ச்சியை செயலாளர் மூவேந்தன் தலைமை தாங்கி நடத்தினார். சவுதி அரேபியா தளபதி பேரவை அமைப்பாளர் எஸ்.கே.எஸ் சிக்கந்தர் பாபு வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார். மலேசியா தளபதி பேரவை பொருளாளர் சிவானந்தம் அறிமுக உரை செய்தார். மேட்டுப்பாளையம் ரா. அன்புமதி திராவிடர் கழகம் அவர்கள் தொடக்கவுரை ஆற்றினார்.

இதில் அபுதாபி தளபதி பேரவை சார்பாக ஒருங்கிணைப்பாளர் ஜெ. சாதிக் பாட்சா தகவல் தொழில்நுட்ப அணி செயலாளர் வேலூர்.மா.மணிவண்ணன். வி.எம். செந்தில்குமார்,கண்ணன்,ராஜேந்திரன்,சி.பவுனு, முருகன்,முனாஜ்,ராஜா,ரெங்கராஜ்,யாசிக், குவைத் தளபதி பேரவையில் இருந்து பட்டுக்கோட்டை சரவணன், பாலமுருகன், லட்சியம் சக்திவேல், பாலமுருகன், பட்டுக்கோட்டை விஜய் பங்கேற்றனர்.

மலேசியா தளபதி பேரவையில் இருந்து செயலாளர் ஹச் எம் ஜெயினுதீன் அவைத்தலைவர் ஜெய்லானி, மாணவரணி செயலாளர்.இர்சத்துல்லா. ஒருங்கிணைப்பாளர் உமர் சா ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.

சவுதி அரேபியா தளபதி பேரவையில் இருந்து செயலாளர் திருச்சி குண்டு பிலால், சத்திய மூர்த்தி, பாலா, காதர் இஸ்மாயீல், மகதூம்ஜான், மகேஷ் செல்லப்பன்,மீரான், விஜய், வேலூர். T.லோகநாதன், டாக்டர் அணிச்சமலர்., விஜய், பூவை நிஜாம், திரு.காசி, ஈரோடு திருவாசகம், அந்திராஜ், ஞானவேல், தோழர் தம்பி,ஜோசப் அகஸ்டின், புனிதா அசோக், அம்பிகா கணேசன், ராஜகிரி நியாஸ், சேசாசலம்,ஆகியோர் கலந்துக்கொண்டனர்.

அபுதாபி தளபதி பேரவை இளைஞர் அணி செயலாளர் அன்பு பீர் முகம்மது, நன்றி உரை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியை திமுக தளபதி பேரவை கூட்டமைப்பு அமைப்பு செயலாளர் மேட்டுப்பட்டி ராஜா முகமது அவர்கள் தொகுத்து வழங்கினார்.

English summary

A special video conference was held on Sunday 26-06-2021 on the occasion of the 98th birthday of Dr. M. Karunanidhi, the first Tamil artist to hold the Abu Dhabi Thalapathi's Conference of the DMK Welfare Department for Overseas Tamil Welfare.