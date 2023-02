2026ல் பாமக தலைமையில் கூட்டணி ஆட்சி! யு டர்ன் அடித்த அன்புமணி! யூகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி!

2026 சட்டசபை தேர்தல் கூட்டணி பற்றி பேசிய அன்புமணி

அரியலூர்: 2026ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைமையிலான கூட்டணி ஆட்சி அமைக்க வேண்டும் என்பதே தங்கள் இலக்கு என அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக கூட்டணியை நோக்கி பாமக நெருங்கி வருவதாக தகவல்கள் உலா வந்த நிலையில் அப்படியே யு டர்ன் அடித்த அன்புமணி, அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இதனைக் கூறியிருக்கிறார்.

அரியலூரில் பாமக நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய அன்புமணி அதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் பேசியதாவது;

