அதிமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் குழப்பம்.. கண்ணுக்கு எட்டிய வரை எதிரிகளே இல்லை.. திருமாவளவன் பேட்டி!

அரியலூர்: அதிமுக கூட்டணியில் குழப்பம் நீடித்து வருவதால், ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தலில் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை எதிரிகளே இல்லை என்றும், திமுக கூட்டணி வேட்பாளரின் வெற்றி உறுதி செய்யப்பட்ட ஒன்று என்றும் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் மத்திய அரசின் பட்ஜெட் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு சிறப்பான இருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் கூறியுள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாமை விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், சிதம்பரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான தொல்.திருமாவளவன் தொடங்கி வைத்தார்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்து திருமாவளவன் கூறுகையில், தமிழ்நாட்டில் இதுவரை 71 தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் மூலம் ஒரு லட்சத்து 17 ஆயிரம் பேர் பயன் அடைந்துள்ளனர்.

Thirumavalavan has said that due to the continuing confusion in the AIADMK alliance, there are no enemies as far as the eye can see in the Erode East by-election, and the victory of the DMK alliance candidate is assured.