அதிகாலை காளான் வேட்டை..எங்கிருந்தோ வந்த துப்பாக்கிக் குண்டு! இரண்டு பெண்கள் கொல்லப்பட்டது எப்படி?

Ariyalur

oi-Rajkumar R

அரியலூர் : அரியலூர் அருகே காளான் பறிக்க காட்டுப் பகுதிக்குள் சென்ற இரண்டு பெண்களை கொடூரமாக கொல்லப்பட்ட நிலையில், அவர்கள் கொல்லப்பட்டது எப்படி? ஏன் கொலை செய்தேன் என கொலையாளியான வேட்டைக்காரன் பரபரப்பு வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

அரியலூர் மாவட்டம் ஜெயங்கொண்டம் அருகே உள்ள பெரியவளையம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மலர்விழி, கண்ணகி இவர்கள் இரண்டு பேரும் அப்பகுதியில் உள்ள காட்டுப் பகுதியில் வழக்கமாக காளான் பறிக்க செல்வது வழக்கம்.

அதேபோன்று கடந்த 22ஆம் தேதி அதிகாலையில் காலம் பறிக்க சென்ற போது இரண்டு பேரும் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டனர். இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் அரியலூர் மாவட்டம் மட்டுமின்றி தமிழக முழுதும் பேர அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

English summary

When two women who went into the forest to pick mushrooms near Ariyalur were brutally killed, how were they killed? The killer hunter has given sensational confession as to why he killed.