செம்புலிங்கம் மரணத்திற்கு காரணமான 8 போலீசார் மீதும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்யுங்க- வேல்முருகன் ஆவேசம்!

Ariyalur

oi-Vignesh Selvaraj

அரியலூர் : அரியலூர் விவசாயி செம்புலிங்கம் மரணத்திற்கு காரணமான 8 போலீசார் மீதும் கொலை வழக்கு பதிவு செய்வதோடு, அவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என தவாக தலைவரும் எம்.எல்.ஏவுமான வேல்முருகன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இளைஞர் ஒருவரின் வீட்டுக்கு விசாரணைக்குச் சென்ற போலீசார், குடும்பத்தினரை கடுமையாக தாக்கியதில், இளைஞரின் தந்தை படுகாயமடைந்தார்.

பின்னர் சிகிச்சை பெற்று வந்தபோது, போலீsஆர் தன்னை தாக்கியதால்தான் காயமடைந்ததாக அவர் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார். இந்நிலையில், அவர் உயிரிழந்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Tamizhaga Vaalvurimai Katchi leader Velmurugan MLA has insisted that a murder case should be registered against the 8 policemen responsible for the death of Sembulingam, a farmer in Ariyalur, and that they should be arrested immediately.