19 லட்சம் இவிஎம்கள் மாயம்! காங் எம்எல்ஏ புகார்! தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கேட்ட கர்நாடக சபாநாயகர்

Bangalore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பெங்களூரு : இந்தியாவில் 19 லட்சம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் காணாமல்போய் இருப்பதாக கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்த கருத்துக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் தனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கேட்கப்போவதாக கூறியுள்ளார்.

English summary

A Congress MLA in the Karnataka Legislative Assembly has said that 19 lakh electronic voting machines are missing in India. Responding to the comment, the Speaker said that he would seek an explanation from the Election Commission under his authority: இந்தியாவில் 19 லட்சம் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் காணாமல்போய் இருப்பதாக கர்நாடக சட்டப்பேரவையில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ. தெரிவித்த கருத்துக்கு பதிலளித்த சபாநாயகர் தனது அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு தேர்தல் ஆணையத்திடம் விளக்கம் கேட்கப்போவதாக கூறியுள்ளார்.