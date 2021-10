பெங்களுரு டூ டெல்லி சென்ற.. விமானத்தில் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த நபர்.. பயணிகள் ஷாக்!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலம் பெங்களுரு விமான நிலையத்தில் இருந்து தலைநகர் டெல்லி நோக்கி நேற்று இரவு பயணிகளுடன் விஸ்தாரா விமானம் ஒன்று புறப்பட்டு சென்றது. விமானம் நடுவானில் பறந்து கொண்டிருந்தது.

அப்போது விமானத்தில் விமானத்தில் பயணித்த மனோஜ் குமார் அகர்வால் என்ற பயணி மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தார். இதனால் சக பயணிகள் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

English summary

A passenger on a flight from Bangalore to Delhi fainted and died. Fellow passengers were shocked by the death of a fellow passenger on the plane