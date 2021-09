பெங்களூருக்கு கனவுகளை சுமந்து வந்த சென்னை பெண்.. 13 நாளில் தொலைந்த வாழ்க்கை.. நடந்த துயரம்

Bangalore

oi-Velmurugan P

பெங்களூரு: வேலை தேடி சென்னையில் இருந்து பெங்களூரு எலக்ட்ரானிக் சிட்டிக்கு கனவுகளை விரித்து பறந்து வந்த இளம் பெண், 13 நாளிலேயே வாழ்க்கையை தொலைத்துவிட்டார். வேலைக்கு சேர்ந்த இரண்டு நாளில் மேம்பாலத்தில் அதிவேகத்தில் வந்த கார் மோதி நண்பருடன் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் பெங்களூருவில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெங்களூரு கனவுகளின் நகரம், ஆனால் போக்குவரத்து நெருக்கடியில் உண்மையிலேயே நரகம்கைகளில் தவலும் ஏழாம் அறிவாம் செல்போனுக்கும், கணிணிகளுக்கும் . தகவல் தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்க, மென்பொருள்களை படைக்க தினசரி அக்னி சிறகுகளாக பல பெண்கள் பல பறந்து வருகின்றன.

தகவல் தொழில் நுட்பத்தில் பட்டப்படிப்பு முடிந்த உடன், அமெரிக்காவின் சிலிக்கான் வேலிக்கு போகும் ஆசைகளை சுமந்தபடி, இந்தியாவின் சிலிகான் வேலியாம் பெங்களூரு எலக்ட்ரானிக் சிட்டிக்கு வரும் பெண்கள் ஏராளம். அப்படி வரும் பெண்கள் பலர், வேலைக்கு சேர்ந்த சில மாதத்தில் பல ஆயிரம் சம்பளம், ஹைடெக் வாழ்க்கை, நடை, உடை என இதுவரை பாத்திராத மாற்றங்களை சந்திப்பார்கள்.

English summary

The young woman, who flew from Chennai to Bangalore Electronic City in search of work, lost her life in 13 days. Two days after joining the work force, she was killed in a speeding car crash on the flyover.