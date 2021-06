கொரோனாவை குணப்படுத்துவதாக வதந்தி.. ஆந்திராவை கலக்கிய ஆயுர்வேத மருந்து.. கர்நாடகாவிலும் சப்ளை தீவிரம்

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: ஆந்திராவில் கொரோனாவை குணப்படுத்துவதாக கூறி விற்பனை செய்யப்பட்ட மர்ம "ஆனந்தையா" மருந்து இப்போது கர்நாடகாவிலும் வழங்கப்படுகிறதாம்.

கொரோனா தொற்றுநோயை குணப்படுத்த ஒரு வகை மூலிகை மருந்து உதவுகிறது என்று பலர் நம்புகிறார்கள். ஆந்திராவில் உள்ள ஒரு கிராமத்தில் ஆயிரக்கணக்கானோர் இந்த மருந்துக்காக ஒன்றுகூடியது செய்திகளில் வெளியாகி நாடு முழுக்க இதுகுறித்த பேச்சு எழுந்தது.

மாநிலங்களில் 73,00,166 கொரோனா தடுப்பூசிகள் டோஸ்கள் கையிருப்பில் உள்ளன: மத்திய அரசு

English summary

Mysterious "Anandaiah" medicine sold in Andhra Pradesh claiming to cure corona is now being distributed in Karnataka as well. Many people believe that a type of herbal medicine helps to cure corona infection. Thousands of people gathered in a village in Andhra Pradesh for the medicine and the news spread across the country.