ஜெயலலிதா படித்த பெங்களூரின் புகழ் பெற்ற பள்ளி மாணவிகள்.. குடுமிப்பிடி சண்டையிட்டு உருண்டு.. பரபரப்பு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: பெங்களூரில் புகழ்பெற்ற பிஷப் காட்டன் பள்ளியின் மாணவிகள் சிலர் யூனிபார்முடன் நடுரோட்டில் குடுமிப்பிடி சண்டை போட்டு ஒருவரையொருவர் நடைப்பாதையில் கீழே தள்ளி கட்டிப்புரண்டு சண்டையிட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.இதுதொடர்பான வீடியோ வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகம் உள்பட இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்களில் சில மாணவ-மாணவிகள் ஒழுங்கீன செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இது சமீபகாலமாக அதிகரித்து வருகிறது.

4 ஆண்டு விசாரணை... தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு இறுதி அறிக்கை முதலமைச்சரிடம் தாக்கல்

இதற்கு சமீபகாலத்தில் நடந்த பல்வேறு பள்ளி மாணவர்களின் அட்டூழியங்களை பட்டியலிட்டு காட்டலாம். இதனால் மாணவ சமுதாயம் எங்கு நோக்கி செல்கிறது? என சமூக ஆர்வலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர்.

English summary

Social media was rife with shock as a video of two gangs of girls allegedly from Bishop Cotton Girls' School were seen physically fighting.