கர்நாடக கேபினட் இன்று பதவியேற்பு.. துணை முதல்வர் பதவி இல்லை.. எடியூரப்பாவை விஞ்சி விட்டாரா பொம்மை?

பெங்களூர்: கர்நாடக முதல்வர் பசவராஜ் பொம்மையின் அமைச்சரவையில் 29 புதிய அமைச்சர்கள் புதன்கிழமையான இன்று பதவியேற்கிறார்கள். இருப்பினும், துணை முதல்வர் பதவி யாருக்கும் தரப்படவில்லை.

கர்நாடக முதல்வராக இருந்த எடியூரப்பா கடந்த ஜூலை 26ம் தேதி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார். இதையடுத்து, ஜூலை 28ம் தேதி பசவராஜ் பொம்மை புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்றார்.

எடியூரப்பா அரசில் உள்துறை அமைச்சராக இருந்தவர் பசவராஜ் பொம்மை. மேலும் எடியூரப்பாவை போலவே லிங்காயத்து சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் பாஜக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டத்தில் பசவராஜ் பொம்மை பெயர் புதிய முதல்வராக தேர்வானது.

29 new ministers in the cabinet of Karnataka Chief Minister Basavaraj Bommai will take office today, Wednesday. However, the post of Deputy Chief Minister was not given to anyone.