பெங்களூர் : காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவராக மல்லிகார்ஜூன கார்கேவை தேர்வு செய்து 'தலித்' சமூகத்தவர் மத்தியில் பலம் பெற காங்கிரஸ் வியூகமிட்ட நிலையில், கர்நாடக பாஜக அரசு, தலித்களை குறிவைத்து ஒரு முக்கியமான நகர்வைச் செய்திருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பாஜகவை எதிர்க்கவேண்டிய சவால் மிக்க முக்கியமான தருணத்தில், அரசியல் ரீதியாக பலம் பெறும் வகையில், தலித் தலைவரான மல்லிகார்ஜூன கார்கேவை தலைவராக தேர்ந்தெடுத்துள்ளது காங்கிரஸ் கட்சி.

கர்நாடகாவில் இன்னும் 6 மாதங்களில் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், அந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த தலித் சமூகத்தவரான மல்லிகார்ஜூன கார்கேவை தலைவர் ஆக்கியது காங்கிரஸ் கட்சி.

இந்நிலையில், கர்நாடக பாஜக அரசு, பட்டியலித்தவருக்கான இட ஒதுக்கீட்டை அதிகரித்து அவசர சட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளது. காங்கிரஸின் தலித் அரசியல் எழுச்சிக்கு எதிர்வினையாகவே இந்த திட்டத்தை பாஜக கையில் எடுத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

With assembly elections to be held in Karnataka in 6 months, Congress party made Mallikarjun Kharge, a Dalit member as its leader. In this case, Karnataka BJP cabinet approving the ordinance on hiking the reservation for SC/ST. By this, BJP countered to Congress's efforts.