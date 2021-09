பெங்களூரு சாலைகளில் கார், பைக் பயன்பாடு 35% அதிகரிப்பு.. கடும் நெரிசல்.. திணறும் டிராஃபிக் போலீஸ்!

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: சென்னை, மும்பை, ஹைதராபாத், கொல்கத்தா போன்ற நகரங்களை போன்று ஐ.டி. நிறுவனங்களின் புகலிடமாக விளங்கும் பெங்களூருவிலும் போக்குவரத்து நெரிசல் என்பது தீராத தலைவலியாக இருக்கிறது.

இங்கு காலை, மாலை வேளைகளில் போக்குவரத்து நெரிசலை சமாளித்து வாகனங்களில் செல்வது என்பது இமயமலை சிகரத்தில் ஏறுவது போன்றதாகும். நிலைமை இப்படி இருக்க பெங்களூரு சாலைகளில் கார், பைக் போன்ற தனியார் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை 35% அதிகரித்துள்ளதாக தெரியவந்துள்ளது.

சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனத்தில் நல்ல சம்பளத்துடன் வேலை.. சீக்கிரம் விண்ணப்பிங்க!

English summary

Car and bike use on Bangalore roads has increased by 35%. Police are struggling to regulate traffic. The Bangalore Traffic Police is engaged in the task of regulating traffic at 44,000 junctions with 5,262 policemen