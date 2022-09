இது போதாது.. "புதுமைகளை அறிமுகப்படுத்தனும்.." இந்தியாவை 2047க்குள் வல்லரசாக்கலாம்- நிர்மலா சீதாராமன்

Bangalore

பெங்களூர்: பெங்களூரில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு பெசிய மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன், 'இந்தியாவை வருகிற 2047-ஆம் ஆண்டுக்குள் வல்லரசு நாடாக மாற்ற முடியும் என்றும் இதற்காக இந்தியாவில் புதுமைகளை அறிமுகப்படுத்துவது அவசியம்' என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

புதுமைகள் அறிமுகம் என்ற தலைப்பில் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூரில் தொழில் வர்த்தக சபையின் 105வது பொதுக்குழு கூட்டம் நடந்த்து.

இந்த கூட்டத்தில் கலந்துகொண்ட மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீத்தாராமன் பேசியதாவது:-

Participating in a public meeting in Bangalore, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said that 'India can be made a developed country by the year 2047 and for this it is necessary to introduce innovations in India'.