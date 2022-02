காவிக்கொடி தேசிய கொடியாகலாம்..செங்கோட்டையில் ஏற்றப்படும்..கர்நாடக பாஜக அமைச்சர் சர்ச்சை பேச்சு

Bangalore

oi-Rajkumar R

பெங்களூரு : கர்நாடகாவில் தேசிய கொடி கம்பத்தில் காவிக் கொடி ஏற்றப்பட்ட நிலையில் செங்கோட்டையில் காவிக் கொடி ஏற்றப்படும் நாள் வரும் எனவும், காவிக்கொடி நம் நாட்டின் தேசிய கொடியாகவும் மாறக்கூடும் என கர்நாடக பாஜக அமைச்சர் ஈஸ்வரப்பா கூறியுள்ளது சர்ச்சையை மேலும் கிளப்பியுள்ளது.

கர்நாடக மாநிலம் உடுப்பியில் கடந்த மாதம் இதுவரை சந்தித்திராத ஒரு புதிய பிரச்சனை உருவானது. அங்குள்ள அரசு கல்லூரியில் பயிலும் முஸ்லிம் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிந்து வந்த போது வகுப்பில் அமர கூடாது என கல்லூரி நிர்வாகம் கூறியதாக பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

மேலும் மாணவிகள் ஹிஜாப் அணிவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இந்து மாணவ-மாணவியர்களை சிலர் காவி துண்டு அணிந்து கல்வி நிலையங்களுக்கு வரத் தொடங்கினர்.

ஹிஜாப் எங்கள் தலையை தான் மறைக்கிறது, மூளையை அல்ல.. நேருக்கு நேர் சீறிய மாணவி.. நழுவிய பாஜக அமைச்சர்

English summary

Karnataka BJP Minister Eeswarappa has said that the day will come when the saffron flag will be hoisted at the Red Fort and may become the national flag of our country.