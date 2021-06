கர்நாடகா: ஊரடங்கில் பல்வேறு தளர்வுகள்.. பஸ், மெட்ரோ ரயில் இயங்கும்.. வேறென்ன தளர்வுகள் தெரியுமா?

Bangalore

oi-Rayar A

பெங்களூரு: கர்நாடக மாநிலத்தில் ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. பஸ் மற்றும் மெட்ரோ ரயில்கள் 50% பயணிகளுடன் இயக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா இரண்டாவது அலையால் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாநிலங்களில் கர்நாடகாவும் ஓன்றாகும்.

அங்கு கடந்த மார்ச் முதல் கொரோனா தீவிரமாக பரவியது. இதிலும் மாநில தலைநகரான பெங்களுருவில் தொற்று உச்சம் தொட்டது.

