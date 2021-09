'2019இல் காங்.-இல் இருந்து விலக.. பாஜக பணம் கொடுக்க தயாராக இருந்தது..' பாஜக எம்எல்ஏ பரபரப்பு பேச்சு

Bangalore

oi-Vigneshkumar

பெங்களூரு: கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கர்நாடகாவில் காங்கிரசில் இருந்து ராஜினாமா செய்துவிட்டு பாஜகவில் இணைந்த முக்கிய தலைவர்களில் ஒருவரான ஸ்ரீமந்த் பாலாசாகேப் பாட்டீல், பாஜகவில் இணைய தனக்கு எவ்வளவு பணம் கேட்டாலும் தரத் தாயாராக இருந்தார்கள் என கூறியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

224 இடங்களைக் கொண்டு கர்நாடக சட்டசபைக்குக் கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற்றது. அதில் 104 இடங்களில் வென்று பாஜக தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது.

அங்கு ஆட்சி அமைக்கக் குறைந்தது 113 இடங்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். எந்தவொரு கட்சியினாலும் பெரும்பான்மைக்குத் தேவையான இடங்களைப் பெற முடியவில்லை.

English summary

BJP MLA Shrimant Balasaheb Patil on Sunday said he was offered money to leave Congress and join BJP before the toppling of the Congress-JDS government in Karnataka.