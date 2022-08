சாவர்க்கர் பேனரை அகற்றக்கோரி போராட்டம்.. கர்நாடகாவில் பதற்றம் ஏற்பட்டதால் 144 தடை உத்தரவு அமல்!

Bangalore

சிமோகா: சுதந்திர தினத்தன்று ஆர்எஸ்எஸ் இயக்க நிறுவனர் சாவர்க்கருக்கு இந்து ஆதரவு அமைப்புகளால் அமைக்கப்பட்ட பேனருக்கு இஸ்லாமிய இளைஞர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

ஆசாதி கா அம்ரித் மகா உத்சவ் என்ற பெயரில் சுதந்திர தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதனையொட்டி பொதுமக்கள் தங்கள் வீட்டின் முன்போ அல்லது மொட்டை மாடியிலோ இரவு, பகல் என வித்தியாசம் பாராமல் ஆகஸ்ட் 13 முதல் 15 வரை தேசியக் கொடியை ஏற்றிக்கொள்ள அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் வீடுதோறும் மூவர்ணக் கொடி ஏற்றப்பட்டுள்ளது. நாடு முழுவதும் காலை முதலே சுதந்திர தினம் பிரம்மாண்டமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

English summary

A row erupted in Karnataka's Shivamogga after a poster of Veer Savarkar was put up at Ameer Ahmed circle on Independence Day. A few Muslim youth protested against the poster put up by pro-Hindu groups.