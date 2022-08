திடீர் நிலச்சரிவு.. புதைந்துபோன சகோதரிகள்.. கைகள் கோர்த்தபடி பிணமாக மீட்பு.. சோகத்தில் கர்நாடகம்

Bangalore

பெங்களூர்: கர்நாடகத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில் திடீரென ஏற்பட்ட நிலச்சரிவால் மண்ணில் புதைந்த சகோதரிகள் 2 பேர் கைகள் கோர்த்தபடி பிணமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

கர்நாடகத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமாக பெய்து வருகிறது. கடந்த ஒருவாரமாக கர்நாடகத்தின் பல்வேறு இடங்களில் மழை தொடர்ந்து பெய்து வருகிறது.

குறிப்பாக பெங்களூரில் இரவு நேரங்களில் மட்டும் மழை பெய்து வருகிறது. கடலோர கர்நாடக மாவட்டங்களான தட்சிண கன்னடா, உத்தர கன்னடா, உடுப்பியில் மழை வெளுத்து வாங்கி வருகிறது.

The incident of 2 sisters who were buried in the soil due to a sudden landslide during the heavy rains in Karnataka has caused a great tragedy.