ஹெல்மெட் அணியாததால் அபராதம்.. ஆதாரம் கேட்ட நபர்.. பெங்களூர் போலீஸ் செய்த ‛தக்லைப்’..பரவும் போட்டோ

பெங்களூர்: பெங்களூர் நகரில் கண்காணிப்பு கேமரா மூலம் ஹெல்மெட் அணியாததை கண்டுபிடித்து ஆன்லைன் செல்லான் முறையில் அபராதம் விதிக்கப்பட்ட நிலையில் ஆதாரம் கேட்ட வாலிபருக்கு மாநகர போலீசார் கொடுத்த ரிப்ளை தக்லைப் சம்பவம் போல் மாறியுள்ளது. இதுதொடர்பான போட்டோ தற்போது இணையதளங்களில் பரவி வருகிறது.

இந்தியாவில் உள்ள முக்கிய நகரங்களில் பெங்களூர் ஒன்றாக உள்ளது. இங்கு முன்னணி ஐடி நிறுவனங்கள் இயங்கி வருவது தான் இதற்கு முக்கிய காரணமாகும்.

மேலும் பிற மாநிலங்களில் இருந்து பெங்களூருக்கு வேலை தேடி செல்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் பெங்களூரின் மக்கள் தொகை என்பது ஆண்டுக்கு ஆண்டு அதிகரித்து வருகிறது.

The replay given by the city police to a teenager who was found not wearing a helmet by a surveillance camera in Bangalore and was fined through online challan has turned out to be like a Taklai incident. The related photo is currently circulating on the internet.