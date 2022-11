காவிமயமாகும் அரசுப்பள்ளி வகுப்பறைகள்..கர்நாடகாவில் வெடித்த புதிய சர்ச்சை..காங்கிரசுக்கு பாஜக பதிலடி

Bangalore

oi-Mani Singh S

பெங்களூரு: கர்நாடகாவில் அரசு பள்ளிகளின் வகுப்பறைகளுக்கு காவி வண்ணம் பூசப்படும் விவகாரம் கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கல்வித்துறையை காவிமயாமாக்கும் முயற்சி என்று காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் விமர்சித்துள்ளன.

கர்நாடகாவில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. கர்நாடகாவில் ஆளும் பாஜக அரசு இந்துத்வா கொள்கைகளை திணிக்க முயற்சிப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகின்றன.

அதேபோல், கல்வித்துறையையும் காவி மயமாக்கும் முயற்சியில் கர்நாடக ஆளும் பாஜக அரசு முயற்சிப்பதாக எதிர்க்கட்சிகள் தரப்பில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகின்றது.

கள்ளக்குறிச்சி மாணவி மரண வழக்கு..

English summary

The issue of painting classrooms in government schools with saffron in Karnataka has created a lot of controversy. Opposition parties including the Congress have criticized it as an attempt to imperialize the education sector.