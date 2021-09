ம்ஹூம்.. கல்யாணமே எனக்கு வேணாம்.. முதல்ல இதெல்லாம் தேவை.. தன் ஊருக்காக அதிரடி முடிவு எடுத்த டீச்சர்

Bangalore

oi-Hemavandhana

பெங்களூரு: தன்னுடைய ஊருக்கு நல்லது நடக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இளம்பெண் ஒருவர் திருமணமே செய்து கொள்ள போவதில்லை என்று அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

கர்நாடக மாநிலம், தாவணகெரே மாவட்டம் மாயகொண்டா தாலுகாவில் உள்ளது எச்.ராமபுரா என்ற கிராமம்... இது ஒரு மலைகிராமம்..

சுற்றிலும் காடுகள் உள்ளன.. இந்த வனப்பகுதியை நம்பி ஏராளமான குடும்பங்கள் இந்த கிராமத்தில் வாழ்ந்து வருகின்றன.

English summary

H.Rampura is a village located in the Mayakonda taluka of Karnataka. It is a hill station with forests all around. Teacher Bindu has issued a notice of action as no basic facilities have been provided here. She has decided to get married only after the need of the village is met.