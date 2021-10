குவிந்த லட்சக்கணக்கான மக்கள்! அலை அலையாக ரசிகர்கள் புனித் உடலுக்கு கண்ணீர் அஞ்சலி!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: மாரடைப்பால் மரணமடைந்த கன்னட நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு லட்சக்கணக்கான ரசிகர்கள் நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்திய வண்ணம் இருக்கிறார்கள். 46 வயதேயான கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் புனித் ராஜ்குமார் நேற்று மாரடைப்பு காரணமாக மரணமடைந்தார்.

திடீரென தலையில் இறங்கிய பேரிடி போன்ற இந்த சம்பவம் ரசிகர்களை அப்படியே நிலைகுலைய வைத்துவிட்டது. மாநிலம் முழுவதும் மக்கள் சோகத்தில் ஆழ்ந்துள்ளனர்.

இந்த நிலையில், புனித் ராஜ்குமார் உடலுக்கு முழு அரசு மரியாதையுடன் தகனம் செய்யப்படும் என்று முதல் அமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அறிவித்தார். புனித் ராஜ்குமார், கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் நடிகர் ராஜ்குமார் மகனாகும் .

இரு கண்களும் தானம்.. இறந்த பிறகும் புனித் ராஜ்குமார் செய்த புனித செயல்.. ரசிகர்கள் நெகிழ்ச்சி!

English summary

Puneeth Rajkumar latest news in Tamil: Thousands of fans and people pay tributes to Pune Rajkumar who died due to heart attack on yesterday his mortal remain placed in Kanteerava Stadium.