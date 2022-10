பிரிட்டன் பிரதமராகும் ரிஷி சுனக்! மாமனார் இன்போசிஸ் நாராயணமூர்த்தி பெருமை..என்ன சொன்னார் தெரியுமா?

Bangalore

பெங்களூர்: பிரிட்டன் பிரதமராகும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் பற்றி அவரது மாமனாரும், இன்போசிஸ் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனருமான நாராயண மூர்த்தி பேசியுள்ளார். மேலும் பிரிட்டன் பிரதமராகும் மருமகனுக்கு அவர் வாழ்த்தும் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த ஆண்டு துவக்கத்தில் இருந்தே பிரிட்டன் அரசியலில் குழப்பமான சூழல் ஏற்பட்டது. கொரோனா ஊரடங்கை மீறி பார்ட்டி நடத்தியது, ஊழல், முறைகேடு புகாரில் பிரதமராக இருந்த போரிஸ் ஜான்சன் சிக்கினார்.

இதையடுத்து அவரது அமைச்சரவையில் இருந்தவர்கள் ராஜினாமா செய்ய துவங்கினர். நிதி அமைச்சராக இருந்த இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த ரிஷி சுனக் உள்ளிட்டவர்கள் ராஜினாமா செய்தனர்.

