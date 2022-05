வெடித்தது மொழி பிரச்சனை! திருமண ஊர்வலத்தில் புகுந்து கொடூர தாக்குதல்! பரபர கர்நாடகம்.. என்னாச்சி?

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: மகாராஷ்டிரா எல்லையில் அமைந்துள்ள கர்நாடக மாநிலம் பெலகாவி மாவட்டத்தில் கன்னட பாடலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திருமண ஊர்வலம் சென்றவர்கள் மீது மகாராஷ்டிரா ஏகிகரண் சமிதி எனும் கட்சியினர் கொடூர தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

பெலகாவி மாவட்டம் தாமனி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் சித்து சாய்பன்னாவர். இவருக்கும் ரேஷ்மா என்பவருக்கும் சமீபத்தில் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு இருந்தது.

நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த பெட்ரோல் டீசல் விலை.. இன்றும் மாற்றமில்லை.. 7 நாளாக அதே விலையில் விற்பனை

இவர்கள் 2 பேருக்கம் நேற்று முன்தினம் திருமணம் நடந்தது. இரவில் மணமக்கள் ஊர்வலமாக அழைத்து செல்லப்பட்டனர்.

English summary

The Maharashtra Ekikaran Samithi (HSS) has attack on a wedding procession protesting against a Kannada song in the Belgavi district of Karnataka, which is border of Maharashtra.