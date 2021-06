இந்தியாவிலேயே மோசமான மொழி எது? கூகுள் சொன்ன விடையால் கொதித்து போன இணையம்!

Bangalore

oi-Veerakumar

பெங்களூர்: இந்தியாவிலேயே மோசமான மொழி என்ன என்று ஆங்கிலத்தில் கூகுளில் தேடினால் அது தந்த விடையை பார்த்து அதிர்ந்து போயினர் நெட்டிசன்கள்.

கூகுள் காட்டிய சஜஷன் இப்போது ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் என அனைத்து சமூக வலைத்தளங்களிலும் பேசு பொருளாக மாறியுள்ளது.

கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சைக்கு ட்விட்டரில் தொடர்புகொண்டு ஆயிரக்கணக்கான புகார்கள் குவிந்து விட்டன சுமார் 4, 5 மணி நேரத்துக்குள் என்றால் நிலைமை எப்படி போயுள்ளது என்பதை பார்த்துக் கொள்ளலாம்.

யாரோ ஒருவர் ஆங்கிலத்தில் What is the ugliest language in India? என்று டைப் செய்ய, அதற்கு கன்னடம் என்று சஜஷன் காட்டியுள்ளது கூகுள். ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு வெப்சைட்டில் இது போல ஒரு வரி இடம் பெற்றிருந்ததை கூகுள் பிக் செய்து காட்டி விட்டது. எனவே அதை ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்து கொண்டு டுவிட்டர் மூலமாக சுந்தர் பிச்சைக்கு டேக் செய்து இதை நீக்கும்படி வலியுறுத்தி வருகின்றனர் கன்னடம் பேசும் மக்கள்.

English summary

Do you know what is the ugliest language in India? Google suggestion says it is Kannada. Kannada speaking people asking Google CEO Sundar Pichai to remove.