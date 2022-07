நீதிமன்றத்தில் தவறு செய்தால் தலையை துண்டித்து கொள்வேன்.. கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி பரபர பேச்சு

Bangalore

oi-Nantha Kumar R

பெங்களூர்: நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின்போது நான் தவறு செய்தால் கர்நாடக சட்டசபை-உயர்நீதிமன்றம் முன்பு தலையை துண்டித்து கொள்கிறேன் என கர்நாடக உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி வீரப்பா ஆவேசமாக பேசினார்.

கர்நாடகம் தலைநகர் பெங்களூரில் அம்மாநில உயர்நீதிமன்றம் உள்ளது. தலைமை நீதிபதியாக ரிது ராஜ் அவஸ்தி இருந்தார்.

கர்நாடகத்தில் ஹிஜாப் தடையை எதிர்த்து மாணவிகள் தாக்கல் செய்த மனு இவர் தலைமையில் தான் விசாரிக்கப்பட்டு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதுபோல் பல்வேறு முக்கிய வழக்குகளை விசாரித்து ரிதுராஜ் அவஸ்தி தீர்ப்பு வழங்கி உள்ளார்.

English summary

Karnataka High Court Judge Veerappa said furiously that if I make a mistake during the court proceedings, I will cut off my head before the Karnataka Assembly-High Court.