News

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி: திமுக தேர்தல் வாக்குறுதி அளித்தது போல பெட்ரோல்,டீசல் விலையை 4 முதல் 5 ரூபாய் வரை குறைக்க வேண்டும் தேர்தல் வாக்குறுதி அளிக்காமல் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு குறைத்து உள்ளதாகவும் கள்ளக்குறிச்சியில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை பேட்டி

பெட்ரோல் விலையை நாங்க குறைச்சுட்டோம்.. நீங்க எப்போ? - திமுகவை கேட்கும் அண்ணாமலை

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையை எண்ணெய் நிறுவனங்களே நிர்ணாயிக்கலாம் என மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ள நிலையில், பெட்ரோல் டிசல் உள்ளிட்ட எரிபொருட்களின் விலை தினமும் எண்ணெய் நிறுவனங்களால் மாற்றி அமைக்கப்படுகிறது.

இன்றைய நிலவரப்படி சென்னையில் இன்றைய பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.101.40 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.91.43 -ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை இன்று காலை 6 மணி முதல் அமலுக்கு வந்தது. தொடர்ந்து பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்ந்து வரும் நிலையில் பொதுமக்கள் கடும் அவதியைச் சந்தித்து வருகின்றனர்.

English summary

BJP leader Annamalai said in an interview that the central government has reduced the price of petrol and diesel without making any election promise.