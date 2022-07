எடுத்துட்டு போன பொருட்கள கொடுத்திடுங்க! சின்னசேலத்தில் தண்டோரா மூலம் வார்னிங்! களமிறங்கிய போலீஸ்!

News

oi-Rajkumar R

கள்ளக்குறிச்சி : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி மாணவி மர்மம் மரணம் விவகாரம் தொடர்பான கலவரத்தின் போது பள்ளிகளுக்குள் புகுந்து பொருட்களை எடுத்துச் சென்றவர்கள் அதனை பள்ளிக்கு அருகே வைத்துச் செல்ல வேண்டும் என தண்டோரா மூலம் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இரண்டாவது நாளாக பள்ளியில் சிபிசிஐ போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்ன சேலம் அருகே தனியார் பள்ளியில் படித்து வந்த மாணவி ஒருவர் கடந்த நான்கு நாட்களுக்கு முன்பு பள்ளி வளாகத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது மாணவியின் சாவில் மர்மம் இருப்பதாக கூறி அவரது பெற்றோர்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வந்தனர்.

இந்நிலையில் மாணவி படித்து வந்த பள்ளி முன்பு நேற்று முன்தினம் திடீரென 500-க்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் அது வன்முறையாக மாறியது. பள்ளியில் இருந்த வாகனங்கள் தீக்கிரையாக்கப்பட்டதோடு, பள்ளியில் இருந்த பொருட்கள் சூறையாடப்பட்டது.

English summary

During the riots related to the mysterious death of Kallakurichi school girl, the CBCI police conducted intensive investigation in the school for the second day while Tandora issued a warning that those who entered the school and took away the items should keep them near the school.