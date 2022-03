2 வருட பிளான்! சறுக்கல்களுக்கு இடையே சாதித்த ஆம்ஆத்மி! பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை பிடித்ததன் சீக்ரெட்!

Chandigarh

oi-Nantha Kumar R

சண்டிகர்: ஆம்ஆத்மி கட்சி அரசியல் சறுக்கல்களுக்கு மத்தியில் பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை கைப்பற்றியுள்ளது. இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் கடந்த 2 ஆண்டு கடின உழைப்பு மற்றும் அதுபற்றிய ரகசியம் என்ன என்பது குறித்த விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி கட்சி அமோக வெற்றி பெற்றுள்ளது. காங்கிரஸ் கட்சியை ஆட்சி கட்டிலில் இருந்து இறக்கி அரியனையில் ஏற உள்ளது. ஆம்ஆத்மி சார்பில் பகவந்த் மான் முதல்வராக பொறுப்பு ஏற்க உள்ளார்.

டெல்லியை தொடர்ந்து பஞ்சாப்பில் ஆட்சியை கைப்பற்ற ஆம்ஆத்மி கடுமையாக போராடி உள்ளது. முக்கிய நிர்வாகிகள் விலகல், பாராளுமன்ற தேர்தலில் சறுக்கல், டெல்லி-பஞ்சாப் நிர்வாகிகள் இடையேயான அதிகார போட்டி ஆகியவற்றை தாண்டி ஆம்ஆத்மி கட்சி இன்று வெற்றி பெற்றுள்ளது.

வச்சு செய்த ஆம்ஆத்மி.. மேலிடத்தையே கிறுகிறுக்க வைத்த பஞ்சாப்

English summary

Aam Aadmi achieved between ups and down in Punjab, what is the secret of its success.