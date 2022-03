சீன்லயே காணோம்.. "துடைப்பத்தாலேயே" பாஜக, கதர் கட்சியை துடைத்தெறிந்த ஆம் ஆத்மி.. பஞ்சாப்பில் குஷிதான்

Chandigarh

oi-Hemavandhana

சண்டிகர்: காங்கிரசுக்கு மாற்று ஆம் ஆத்மியா என்ற பல ஆண்டு கேள்விக்கு இன்று பஞ்சாப்பில் விடை கிடைத்துள்ளது.. எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட ஆளும் கட்சியான காங்கிரஸ் கட்சியை தலைதெறிக்க ஓடி வைத்துள்ளது கெஜ்ரிவாலின் ஆம் ஆத்மி.. இதையடுத்து, அக்கட்சியின் தொண்டர்கள் "ஸ்வீட் எடு கொண்டாடு" என மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தொங்கு சட்டசபை இருக்கலாம் என்றுதான் இத்தனை நாளும் பேசப்பட்டு வந்தது.. ஆனால், இதற்கு காரணம், தேர்தலில் 71.95 சதவீத வாக்குகள் மட்டுமே பதிவாகியிருந்தன..

இன்று காலை வாக்கு எண்ணிக்கை ஆரம்பமானது.. இதில், பஞ்சாப் மாநிலத்தின் சட்டசபையில் உள்ள 117 இடங்களில் ஆம் ஆத்மி கட்சி 89 இடங்களில் முன்னிலை என காலை 11 மணி நிலவரப்படியே தெரிந்துவிட்டது..

English summary

mass win of aam aadmi in Pubjap and congress, What are the reasons for the failure of the Congress and the BJP