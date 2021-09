நவ்ஜோத்சிங் சித்துவுக்கு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பு- தேசபாதுகாப்புக்கே பெரும் ஆபத்து- அமரீந்தர்சிங் பகீர்

Chandigarh

oi-Mathivanan Maran

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் நவ்ஜோத்சிங் சித்துவுக்கு பாகிஸ்தானுடன் தொடர்பு உள்ளது; அவரால் தேசபாதுகாப்புக்கே பெரும் ஆபத்து உள்ளது என்று அம்மாநில முன்னாள் முதல்வர் அமரீந்தர்சிங் பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.

பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் போர்க்கொடி தூக்கிய நிலையில் முதல்வர் பதவியில் இருந்து அமரீந்தர்சிங் ராஜினாமா செய்தார். அடுத்த ஆண்டு நடைபெறும் பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவரான நவ்ஜோத்சிங் சித்து, அக்கட்சியின் முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட உள்ளார்.

மேலும் புதிய முதல்வரை தேர்வு செய்ய காங்கிரஸ் இடைக்கால தலைவர் சோனியா காந்திக்கு அதிகாரம் வழங்கியுள்ளது காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் கூட்டம். இதையடுத்து அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை தொடர்பாக தமது ஆதரவாளர்களுடம் அமரீந்தர்சிங் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.

English summary

Former Punjab CM Amarinder Singh said that Navjot Singh Sidhu has a connection with Pakistan. It will be a threat to national security.