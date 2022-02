சட்டசபை தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில்.. பஞ்சாப் முதல்வரின் உறவினர் திடீர் கைது.. என்ன காரணம்?

Chandigarh

oi-Rayar A

சண்டிகர்: பஞ்சாப்பில் விரைவில் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில் பஞ்சாப் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியின் உறவினர் பூபேந்திர சிங் ஹானி அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார். அமலாக்கத்துறை இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது.

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னி தலைமையில் காங்கிரஸ் ஆட்சி நடந்து வருகிறது. பிப்ரவரி 14 -ம் தேதி பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு ஒரே கட்டமாக சட்டசபை தேர்தல் நடத்தப்படுகிறது. மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

English summary

Bhupendra Singh Hani, a relative of Punjab Chief Minister Saranjit Singh Sunny, was arrested in the raid. Enforcement has taken this step.Punjab is set to hold assembly elections soon