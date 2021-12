பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: ஜன.3 முதல் ராகுல் காந்தி பிரசாரம்... முடிவுக்கு வருமா உட்கட்சி பஞ்சாயத்து?

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல் பிரசாரத்தை ஜனவரி 3-ந் தேதி முதல் தொடங்குகிறார் மூத்த காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி. அவரது இந்த பிரசாரத்தை தொடர்ந்தாவது பஞ்சாப் காங்கிரஸ் கட்சியில் தலைவிரித்தாடும் உட்கட்சி பஞ்சாயத்து முடிவுக்கு வருமா? என்பது அக்கட்சி தொண்டர்களின் எதிர்பார்ப்பு.

பஞ்சாப், உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களின் சட்டசபை தேர்தல்கள் இன்னும் சில மாதங்களில் நடைபெற உள்ளன. ஓமிக்ரான் பரவல் இருப்பதால் இந்த தேர்தல்கள் நடைபெறுமா? என்பது இன்னமும் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை.

