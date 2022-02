டர்பன் அணிந்தா நீங்க சர்தாரா..? - பிரதமர் மற்றும் கெஜ்ரிவாலை சாடும் பிரியங்கா காந்தி!

Chandigarh

சண்டிகர்: பஞ்சாப் மாநிலத்துக்கு பிரசாரத்துக்கு பிரதமர் மற்றும் கெஜ்ரிவால் டர்பன் அணிந்து இருப்பார்கள். தலைப்பாகை அணிவதால் யாரும் சர்தார் ஆக மாட்டார்கள் என காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சாப்பில் மொத்தம் 117 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ளன. இங்கு ஒரே கட்டமாக பிப்ரவரி 20ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. பஞ்சாப்பில் ஆளும் காங்கிரஸ், பாஜக, ஆம் ஆத்மி என மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

டெல்லியில் பஞ்சாப் விவசாயிகள் நடத்தியப் போராட்டம், இந்திய அளவில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இந்நிலையில் பஞ்சாப் தேர்தல் தேசிய அளவில் கவனத்தைப் பெற்றிருக்கிறது.

பாஜகவும் காங்கிரசும் மட்டமான அரசியல் செய்கின்றன.. கெஜ்ரிவால் ஆவேச குற்றச்சாட்டு!

The Prime Minister and Aam Aadmi leader Kejriwal will be wearing a turban for the campaign for the state of Punjab. Congress general secretary Priyanka Gandhi has said that wearing a turban will not make anyone a Sardar.