பஞ்சாப்பில் திடீர் ட்விஸ்ட்.. ஆம் ஆத்மியை ஓவர்டேக் செய்து காங்கிரஸ் முன்னிலை.. அப்ப பாஜக?

Chandigarh

oi-Hemavandhana

பஞ்சாப்: பஞ்சாப்பில் வாக்கு எண்ணிக்கை நடந்து கொண்டிருக்கிறது.. இதில் முதலில் எண்ணப்பட்ட தபால் ஓட்டுக்களில், ஆம் ஆத்மி கட்சி 39 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது; காங்கிரஸ் கட்சி 29 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது; அகாலிதளம் 7 இடத்தில் முன்னிலையில் உள்ளது. பாஜக கூட்டணி 4 இடங்களில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

117 சட்டசபை தொகுதிகளை கொண்ட பஞ்சாபில் 2.2 கோடி வாக்காளர்கள் இருக்கிறார்கள்.. கடந்த 2017-ம் ஆண்டு தேர்தலில் காங்கிரஸ் 77, ஆம் ஆத்மி 20, அகாலி தளம் 15, மற்றவர்கள் 15, அதிலும் பாஜக வெறும் 3 இடங்களில் மட்டுமே வெற்றி பெற்று இருந்தது.

ஆனால் 2019-ம் ஆண்டு எம்பி தேர்தலின்போது பாஜகவின் செல்வாக்கு ஒரேயடியாக எகிறியது.. ஆனால், பாஜகவைவிட பஞ்சாப்பில் ஆம் ஆத்மி மற்றும் காங்கிரசின் செல்வாக்குதான் அதிகம் உள்ளது...

செம ட்விஸ்ட்.. சண்டிகர் மேயர் தேர்தலில் பாஜக அபார வெற்றி.. சறுக்கிய ஆம் ஆத்மி.. திடீர் திருப்பம்

English summary

who will win in the punjab assembly election 2022, Is the aap emerging as an alternative to the Congress