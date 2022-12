கஞ்சா எப்படி வருது? பேட்டி எடுத்து பேஸ்புக்கில் போட்ட செங்கல்பட்டு பாஜக நபர்! வெட்டி தள்ளிய கும்பல்

News

oi-Jackson Singh

செங்கல்பட்டு: கஞ்சா விற்பனையை துப்பு துலக்கிய பாஜக பிரமுகரை ஒரு கும்பல் ஓட ஓட விரட்டி வெட்டிய சம்பவம் செங்கல்பட்டில் பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

செங்கல்பட்டில் நடக்கும் கஞ்சா விற்பனையை கடந்த சில மாதங்களாக யாருக்கும் தெரியாமல் வீடியோ எடுத்து, அவர்களிடம் விசாரணை நடத்தி துப்பு துலக்கி வந்த நிலையில், இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

இந்த தாக்குதலில் படுகாயமடைந்த பாஜக பிரமுகர், உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

English summary

BJP Functionary from Chengalpattu was hacked by a gang after he tipped off the sale of ganja and put investigation video in Facebook.