எம்ஜிஆர் முதல் எஸ்டிஆர் வரை..‘இந்த’ 10 விஷயங்கள் தான்! தமிழ் சினிமாவை வாழ வைக்கும் தாரக மந்திரங்கள்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : ஹாலிவுட், பாலிவுட், டோலிவுட் என திரை உலகம் பறந்து விரிந்திருக்கும் இந்த சூழலில் தமிழ் திரை உலகுக்கு என்று தனித்துவம் எப்போதும் இருக்கிறது. உலக அளவில் பல தமிழ் திரைப்படங்கள் வெற்றி கொடி நாட்டியிருக்கின்றன. அப்படி தமிழ் திரையுலகம் வெற்றி பெற்றதற்கான சில முக்கிய காரணங்கள் உள்ளது. அதில் 10 முக்கிய தாரக மந்திரங்களை தற்போது பார்ப்போம்.

தமிழில் பல வருடங்களுக்கு முன்பே பல திரைப்படங்களில் நாயகர்கள் பலர் நடித்து வந்திருந்தாலும் தியாகராஜ பாகவதரை விட ஒவ்வொரு வீட்டின் செல்ல பிள்ளையாக வளம் வந்தவர் எம்ஜிஆர். அவரது பாதையில் ரஜினிகாந்த், விஜய், சிம்பு உள்ளிட்ட பலரும் நடித்து வருகின்றனர்.

நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் பாணியை பின்பற்றி கமலஹாசன், அஜித், விக்ரம், சூர்யா என தமிழ் திரை உலகில் பல நாயகர்கள் இருக்கிறார்கள், ஆனால் இவர்கள் அனைவரையும் ஒரே நேர்கோட்டில் சேர்க்கும் பத்து விஷயங்கள் குறித்து பார்க்கலாம்.

இது தவிர இடைப்பட்ட காலங்களில் ஆக்‌ஷன் படங்களில் கலக்கிய விஜயகாந்த், சத்யராஜ், சர்த்குமார், அர்ஜுன், போன்ற நாயகர்களின் படங்களிலும் இனி நீங்கள் பார்க்கப் போகும் 10 தகவல்களை இவர்களின் அனைத்து திரைப்படங்களிலும் இந்த ஏதாவது ஒன்றை நிச்சயமாக நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். சண்டைக் காட்சி, காமெடி, டூயட், அம்மா செண்டிமெண்ட், கிளைமாக்ஸ் என அங்காவது இந்த விசயங்கள் ஆங்காங்கே தூவப்பட்டிருக்கும். அப்படி என்ன அந்த 10 தகவல்கள் என விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

கச்சநத்தம் 3 பேர் கொடூர படுகொலை- குற்றவாளிகள் 27 பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து அதிரடி தீர்ப்பு

English summary

In this environment where the film world is spread like Hollywood, Bollywood and Tollywood, the Tamil film world always has its own uniqueness. Many Tamil films have been successful in the world. There are some important reasons for the success of the Tamil film industry. Now let's see 10 important taraka mantras.